Nutzfahrzeuge reinigen

Die Anforderungen an die Reinigung von Nutzfahrzeugen sind hoch. Denn je nach Einsatzzweck und Fahrzeugtyp sind Verschmutzungen an Lkw & Co. sehr unterschiedlich. Die Waschtechnik muss daher in der Lage sein, Schmutz wie Teerflecken, Öle und Schlammspritzer, aber auch saisonale Ablagerungen (z. B. Streusalz, Blütenpollen, Insekten- und Laubreste) zuverlässig und schnell zu entfernen – und gleichzeitig die Fahrzeugoberfläche schonend zu behandeln.

Eine weitere Herausforderung sind die unterschiedlichen Materialien, aus denen Lkws gefertigt werden. Sie reichen von Aluminium, Kohlefaser und Stahl bis hin zu Gummi und verschiedenen Kunststoffen. Sie alle gilt es, zuverlässig und schonend in einem Waschvorgang zu reinigen.