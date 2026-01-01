Perfekte Hygiene mit gesunder Wirtschaftlichkeit. Der erfolgreiche klinische Betrieb ist untrennbar verbunden mit zeitgemäßer Hygiene und aufgabengerechter Wirtschaftlichkeit. Hierfür müssen die Kernaufgaben der Hygiene, vor allem die Vermeidung nosokomialer Infektionen sowie Keimverschleppung, mit denen der Pflege und des Werterhalts optimal abgestimmt werden. Die verschiedenen Bereiche in Krankenhäusern erfordern dabei jeweils unterschiedliche Lösungen, von kleinen bis großen Flächen, von der Küche bis in den OP. Zusätzlich erfordert der durchgehende Betrieb eine besonders effiziente Unterhaltsreinigung, weil für eine aufwendige Grundreinigung nur selten Zeitfenster offen stehen. Zunehmend anspruchsvollere hygienische Standards, steigender Kostendruck und Wettbewerb kommen erschwerend hinzu. Die Mittel der Wahl zur Erfüllung dieser anspruchsvollen Aufgaben bekommen Sie von Kärcher: professionelle, effiziente Reinigungssysteme. Und individuelle Serviceleistungen von ambulant bis intensiv.