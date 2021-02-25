Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine BD 38/12 C Bp Pack Li | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and circular brush attachment.

    Scheuersaugmaschine

    BD 38/12 C Bp Pack Li

    Artikelnummer: 1.783-430.0

    • Li-Ion-Batterie
    • Mit Scheibenbürste (für glatte Flächen)
    • Energiesparende eco!efficiency-Stufe