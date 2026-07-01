Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Ep Adv | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a black and yellow design, featuring a handle and control panel on a white background.

    Scheuersaugmaschine

    BR 40/10 C Ep Adv

    Artikelnummer: 1.783-311.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 10 l Frisch-Schmutzwasser, 40 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 400 m²/h
    • Rote Walzenbürsten, Saugbalken gerade, Transporträder