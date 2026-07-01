Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Ep Adv | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Scheuersaugmaschine
Artikelnummer: 1.783-311.0
Antriebsart
Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
400
Arbeitsbreite Saugen (mm)
400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
10 10
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
400
Flächenleistung praktisch (m²/h)
300
Bürstendrehzahl (U/min)
1100
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
100 - 200 / 20 - 30
Wasserverbrauch (l/min)
1
Schalldruckpegel (dB(A))
max. 75
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Aufnahmeleistung (W)
2300
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
35.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
520 x 470 x 1150
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen