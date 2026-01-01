Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 | Kärcher

Der professionelle Waschsauger Puzzi 10/1 von Kärcher hat eine sehr gute Rücksaugleistung und ermöglicht hygienische Reinigungsergebnisse sowie eine schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Flächen. Dazu sprüht das Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein, saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab und eignet sich so perfekt zur Reinigung von Polstern, Teppichböden und anderen textilen Oberflächen. Die robuste, kompakte Bauweise des Puzzi 10/1 sorgt für eine lange Lebensdauer und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit – ideal für Gebäudereiniger, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder bei der Fahrzeuginnenreinigung. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Polster- und die Bodendüse transparent gehalten. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen den Anwenderkomfort. Zusätzlich ist das Gerät mit einem integrierten Kabelhaken sowie einer Fixierung für Polsterdüse und Saugrohr ausgestattet.

Hervorragende Reinigungsleistung Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen. Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung. Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt. Professional-Qualität: ausgesprochen robust und langlebig Effiziente Pumpe mit hoher Lebensdauer. Leistungsstarke Turbine mit hervorragender Rücksaugleistung. Robustes Design und Bumper schützen das Gerät vor Stößen und Schlägen. Umfangreiches Set zur Teppichreinigung Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse. 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr. Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort. Praktische Polsterdüse Einfache und gründliche Reinigung von Polstern und Polstermöbeln. Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung. 110 Millimeter breite Düse zum Einstecken in die Sprüh-/Saugpistole. Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers. Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten. Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang. 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen. Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen. Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben. Kabelhaken Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels. Praktisch und kabelschonend. Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Integrierte Aufbewahrung für Polster- und Teppichbodendüse Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit. Integrierte Saugrohraufnahme mit Bodendüse im Tragegriff.