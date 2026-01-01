Hochdruckreiniger HDS 5/15 U | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Artikelnummer: 1.064-912.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
450
Arbeitsdruck (bar / MPa)
150 / 15
Temperatur (°C)
max. 80
Anschlussleistung (kW)
2.7
Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
2.4
Brennstofftank (l)
6.5
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
78
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
86.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
618 x 618 x 994
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete