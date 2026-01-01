Poliermaschine BDP 50/1500 C | Kärcher

Die Poliermaschine BDP 50/1500 C besticht durch kompakte Abmessungen und einfache Manövrierbarkeit dank zentralem Entlastungsrad. Mit einer Drehzahl von 1500 U/min liefert das Gerät glänzende Polierergebnisse. Einfache Bedienelemente gewährleisten eine intuitive Handhabung. Die umlaufende Schürze verhindert Staubverwirbelungen. Der Staub wird durch eine Passivabsaugung in einem ca. 1 Liter großen, wiederverwendbaren Stofffilterbeutel gesammelt. Die Maschine ist bewegungsneutral und ermöglicht eine konsequente Geradeausfahrt – für maximale Produktivität. Der verstellbare Griff garantiert eine komfortable Arbeitshöhe und kann zur platzsparenden Aufbewahrung hochgeklappt werden. Der Abzugshebel verhindert einen unbeabsichtigten Maschinenstart und stoppt das Gerät sobald der Hebel losgelassen wird. Der schwimmende Padtreibteller stellt sich automatisch auf den Untergrund ein. Er ist federentlastet und stellt den optimalen Anpressdruck sicher. Der optional erhältliche Spray-Cleaning-Anbausatz sorgt dafür, dass Reinigungsmittel nur dort aufgesprüht wird, wo es gebraucht wird.

Integrierte Staubabsaugung Die Schürze sorgt dafür, dass der Polierstaub unter der Maschine verbleibt. Dieser wird durch die Passivabsaugung im Staubbehälter gesammelt und reduziert so die Staubbelastung beim Polieren. Gesammelter Staub kann einfach entleert werden – Filterbeutel ist mehrfach verwendbar. Automatischer Anpressdruck Der Treibteller ist federnd gelagert. Der Anpressdruck reguliert sich automatisch und sorgt so für ein gleichmäßiges Polierergebnis. Das Pad liegt auf der ganzen Fläche auf und folgt den Unebenheiten des Bodens. Hohe Poliergeschwindigkeit 1500 1/min sorgen schnell für ein gutes Polierergebnis. Integriertes Fahrwerk Spurstabil - kein "Ausbrechen" nach rechts oder links - einfache Handhabung. Kompakt Die kompakte BDP 50/1500 C ist außergewöhnlich gut manövrierbar. Motor mit Riemenantrieb Sehr leise. Netzbetrieben lange / ununterbrochene Arbeitsintervalle - Pad-Treibteller mit Centerlock Sichere und mittige Befestigung des Pads. Zentrales Führungsrad Für randnahes Arbeiten - auch nach vorne.