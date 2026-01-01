Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and black body, yellow accents, and ergonomic handle.

    Teppichbürstsauger

    CV 38/2 Adv

    Artikelnummer: 1.033-336.0

    • 380 mm Reinigungsbreite, Handgriff (Ein-/Ausschalter), Bürstenwalzeneinstellung
    • 12 m steckbares Gleitflex-Netzkabel, werkzeugloser Bürstenwechsel, 2 Motoren
    • Fugendüse, Polsterdüse, Bürstenwalze