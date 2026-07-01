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    Dampfreiniger SG 4/4 | Kärcher

    Sale
    Kärcher steam cleaner with grey body, yellow accents, long handle, and brush attachment on white background.

    Dampfreiniger

    SG 4/4

    Artikelnummer: 1.092-104.0

    • 2-l-Boiler, unterbrechungsloses Arbeiten, VapoHydro, robust, geringe Aufheizzeit
    • Hygienische chemiefreie Reinigung, stufenlose Dampfmengenregulierung
    • 2 Bodendüsen, Handdüse, 3 Power-/Punktstrahldüsen, Tücher, Bürsten
    ¹⁾
    Nach EN 16615, PVC-Boden, Gerät: SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/s, max. Dampfdruck, min. VapoHydro), Testbakterium: Enterococcus hirae ATCC 10541, Testvirus: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus