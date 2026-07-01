Dampfreiniger SG 4/4 | Kärcher

Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der dank 4 Bar Dampfdruck mit exzellenter Reinigungsleistung und zertifizierter Desinfektion¹⁾ überzeugt. Die stufenlose Dampfmengenregulierung und die VapoHydro-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Dampfsättigung ermöglichen eine perfekte Anpassung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das schnell aufheizende 2-Tank-System kann permanent befüllt werden und erlaubt so langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Das Gerät verfügt über eine integrierte Temperaturanzeige, arbeitet komplett ohne chemische Zusätze und ist universell einsetzbar. Das umfangreiche Ausstattungspaket umfasst unter anderem 2 Bodendüsen (für abrasive und hygienische Reinigung), ein integriertes Zubehörstaufach, einen integrierten Kabelhaken sowie eine Aufnahme für Rohre zur platzsparenden Lagerung.

Zertifizierte und hochwirksame Desinfektion Durch externes Labor nachgewiesene Flächendesinfektion nach EN 16615. Wirkspektrum bakterizid und begrenzt viruzid PLUS. Testkeime: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus. Desinfektion ohne Chemie Ressourcenschonend und rückstandsfrei, da nur mit Wasser gereinigt wird. Höchste Sicherheit, da die Enstehung multiresistenter Keime verhindert wird. Oberflächenschonende Reinigung ohne Chemie. 2-Tank-System Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind. Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild. Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden. VapoHydro Dank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden. Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden. Mit dem Heißwasserstrahl kann hartnäckiger Schmutz zunächst wirkungsvoll angelöst werden. Zubehörstaufach Das integrierte Staufach ermöglicht die Unterbringung verschiedener Zubehöre. Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaut und gehen nicht verloren. Selbst die Rohre können an der Geräterückseite verstaut werden.