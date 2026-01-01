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    Scheuersaugmaschine B 150 R | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with brushes, steering wheel, and seat, designed for professional cleaning tasks.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R

    Artikelnummer: 1.246-020.2