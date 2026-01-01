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    Universal-Reinigungsgerät AP 100/50 M | Kärcher

    Kärcher professional cleaning machine with hose and handle, mounted on wheels for mobility.

    Universal-Reinigungsgerät

    AP 100/50 M

    Artikelnummer: 1.007-058.0