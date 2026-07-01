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    Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and wheels for mobility.

    Scheuersaugmaschine

    BR 35/12 C Bp Pack

    Artikelnummer: 1.783-450.0