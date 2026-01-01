Teppichreinigungsautomat BRS 43/500 C | Kärcher

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Teppichreinigungsautomat
Artikelnummer: 1.006-671.0
Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h)
300
Sprühdruck Zwischenreinigung (bar)
3.4
Sprühmenge Zwischenreinigung (l/min)
0.38
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
7.5
Leistung Bürstenmotor (W)
370
Gewicht ohne Zubehör (kg)
25
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
32.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
400 x 470 x 1160
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen