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    Teppichreinigungsautomat BRS 43/500 C | Kärcher

    Kärcher upright floor scrubber with a white tank, black handle, and grey base.

    Teppichreinigungsautomat

    BRS 43/500 C

    Artikelnummer: 1.006-671.0

    • Kompaktes Teppichreinigungsgerät, 7,5 l Frischwasser, 43 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, 300 m²/h
    • Teppichreinigungswalzen, iCapsol-Tank