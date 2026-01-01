Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep Adv | Kärcher

Mit ihrer Form ist die Maschine so einfach zu manövrieren wie ein Bürstsauger. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen hat die Maschine den Vorteil eines 10-fachen Anpressdrucks und somit einer deutlich höheren Reinigungsleistung. Und dies bei einer Walzengeschwindigkeit von rund 1500 Umdrehungen. Sie kann vorwärts und rückwärts absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden. Dies sorgt für eine längere Einwirkzeit der Reinigungsflotte.

Schnelldrehende Walzenbürste Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung. Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen. Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss. Sofort trocken Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts. Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden. Sofort trocken Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts. Der Boden ist sofort wieder begehbar. Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden. Tanks entnehmbar Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung. Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen. Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss. Absaugung abschaltbar Die Absaugung kann per Fußpedal abgeschaltet werden. Für eine gründliche Reinigung kann im ersten Schritt die Reinigungsflotte ausgebracht und im zweiten Schritt abgesaugt werden. Tanks entnehmbar Der handliche Frischwassertank ist separat entnehmbar und kann auch in kleinen Waschbecken befüllt werden. Der Schmutzwassertank ist separat entnehmbar und kann zum Beispiel im Waschbecken entleert werden. Die Tanks sind separat oder gemeinsam entnehmbar. Inklusive Henkel zum einfachen Transport.