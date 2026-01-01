Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep Adv | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Scheuersaugmaschine
Artikelnummer: 1.783-213.0
Antriebsart
Netzbetrieb
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
300
Arbeitsbreite Saugen (mm)
300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
4 4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
200
Flächenleistung praktisch (m²/h)
130
Bürstendrehzahl (U/min)
1450
Bürstenanpressdruck (g/cm²)
100
Wasserverbrauch (l/min)
0.3
Schalldruckpegel (dB(A))
max. 72
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Aufnahmeleistung (W)
820
Farbe
Anthrazit
Abmessungen (L × B × H) (mm)
495 x 340 x 1145
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen