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    Scheuersaugmaschine B 40 W Bp DOSE (Walze) | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, yellow accents, and visible cleaning solution bottle.

    Scheuersaugmaschine

    B 40 W Bp DOSE (Walze)

    Artikelnummer: 1.533-210.213