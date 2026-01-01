Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C | Kärcher

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Teppichreinigungsautomat
Artikelnummer: 1.008-057.0
Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h)
150
Luftmenge (l/s)
46
Vakuum (mbar / kPa)
300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung (bar)
3.5
Sprühmenge Grundreinigung (l/min)
1
Arbeitsbreite Saugen (mm)
315
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
15 / 17
Leistung Turbine (W)
1130
Leistung Bürstenmotor (W)
76
Gewicht ohne Zubehör (kg)
36
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
35.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
920 x 360 x 750
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen