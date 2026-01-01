Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C | Kärcher

Die BRC 30/15 C ist die perfekte Maschine für die fasertiefe Teppichgrundreinigung von kleineren Flächen. Durch ihre schwimmend gelagerte Bürste können auch bei unebenen Flächen perfekte Reinigungsergebnisse erzielt werden. Die BRC 30/15 kann zudem flexibel für die Teppichzwischenreinigung mit vorgesprühtem I-Capsol Reinigungsmittel oder zur punktuellen Fleckentfernung eingesetzt werden.

Hohe Reinigungsleistung Bürstenwalze unterstützt die Tiefenreinigung. Pendelnd gelagerte Bürstenwalze, dadurch gleichmäßige Reinigungsleistung. Fasern werden ausgerichtet und sorgen für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Kompakte Abmessungen Ideal für Flächen zwischen 200 und 800 m². Einfache Lagerung. Einfacher Transport.