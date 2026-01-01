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    Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C | Kärcher

    Kärcher professional carpet cleaner with a black and grey body, yellow control knob, and handle.

    Teppichreinigungsautomat

    BRC 30/15 C

    Artikelnummer: 1.008-057.0

    • Teppichreinigungsautomat, 15/17 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 900 m²/h
    • Teppichreinigungswalze