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    Hochdruckreiniger HD 7/10 CXF | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and spray gun attachment, featuring a white and black design with yellow accents.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 7/10 CXF

    Artikelnummer: 1.151-906.0

    • Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche
    • HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder
    • Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten