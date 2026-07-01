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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/2 Adv | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with transparent lid, grey body, yellow accents, and attached hose and wand.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 10/2 Adv

    Artikelnummer: 1.193-120.0

    • 10-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Teppich, kraftvoll
    • Leistungsstarke Motortechnik, doppelte Pumpenleistung, PW-Anschluss
    • Teppichbodendüse 240 mm, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m