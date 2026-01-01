Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Teppichbürstsauger CV 60/2 RS Bp Pack | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with steering wheel, side brush, and HEPA filter label, designed for professional cleaning.

    Teppichbürstsauger

    CV 60/2 RS Bp Pack

    Artikelnummer: 1.011-028.0