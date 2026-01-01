Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Teppichreinigungsautomat BRC 45/45 C | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a black and grey body, ergonomic handle, and visible hose attachment.

    Teppichreinigungsautomat

    BRC 45/45 C

    Artikelnummer: 1.008-056.0