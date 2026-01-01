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    Nass-/Trockensauger NT 70/2 Adv | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with wheels, hose, and floor nozzle attachment.

    Nass-/Trockensauger

    NT 70/2 Adv

    Artikelnummer: 1.667-278.0