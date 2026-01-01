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    Innovative Reinigung im Baugewerbe | Kärcher

    Baugewerbe

    Damit Schmutz nicht auch zu einer Baustelle wird. Robust, langlebig und effektiv – darauf können Sie sich bei innovativen Kärcher Reinigungsgeräten verlassen. Denn bei den vielfältigen Verschmutzungen in der Bauindustrie und beim Handwerk sind zuverlässige und wirkungsvolle Geräte unersetzlich. Ob für die Fahrzeug-, Maschinen-, Fassaden- oder Bodenreinigung: Mit den wirtschaftlichen Kärcher Lösungen sind Sie bestens gerüstet. Einfach in der Bedienung, stark in der Leistung und für die härtesten Einsätze konstruiert. Mit den durchdachten Kärcher Technologien erledigen Sie Reinigungsaufgaben schneller und einfacher. Denn wer täglich schwer arbeitet, muss es bei der Reinigung leicht haben.

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    Ganz locker haftenden Schmutz entfernen.

    Wenn Schmutz festsitzt, hilft ordentlich Druck. Mit Kärcher Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreinigern beseitigen Sie selbst die hartnäckigsten Schichten und jeglichen Dreck – wie Staub, Farben oder sogar Beton. Mit bis zu 350 bar ­reinigen Sie Fassaden, Böden und Maschinen schnell und effektiv. Alles besonders komfortabel und teilweise ganz ohne Reinigungsmittel. Unterschiedliche Düsenaufsätze sorgen dabei für flexible Anwendung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten – gepaart mit extremer Langlebigkeit und Robustheit macht das die Geräte von Kärcher zu einer Investition, die sich jahrelang auszahlt.

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    Sauber arbeiten

    Schützen Sie Ihre Investitionen und sorgen Sie für längere Haltbarkeit. Befreien Sie Ihre Arbeitsplätze, Bauteile und Maschinen von Staub, Schmutz oder anderen haftenden Rückständen. Mit Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreinigern geht das schnell und spielend leicht.

    Branchenlösungen Baugewerbe Fassandenreinigung

    Fassadenreinigung

    Verschmutzungen kraftvoll und schnell beseitigen, ohne die Bausubstanz anzugreifen. Die stufenlose Einstellung von Wasserdruck und -menge erlaubt eine Anpassung an jeden ­Untergrund.

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    Bodenreinigung

    Rückstände lassen sich einfach und effektiv mit Kaltwasser-Hochdruckreinigern entfernen. Mit dem Aufsatz FR 30 ME mit integrierter Absaugvorrichtung und 10-facher Flächenleistung sogar schneller und wirtschaftlicher als mit herkömmlichen Geräten.

    Unsere Produkte für haftenden Schmutz

    Handfeste Ergebnisse bei losem Schmutz.

    Kärcher Nass-/Trockensauger sind genau das richtige Handwerkszeug, um lose Rückstände und Partikel zu beseitigen. Ob kompakt und wendig oder als großvolumige Variante – hiermit kann alles gesaugt werden: von feinem Staub bis zu grobem Schmutz, von Flüssigkeiten bis zu Schmierstoffen. Mit extremer Saugkraft und Fassungsvermögen bis zu 100 Litern ist jeder Job schnell erledigt. Dank serienmäßigem Ablass-Schlauch werden die Flüssigkeiten im Behälter ­einfach entleert. Dabei sind die robusten Geräte stets für raue Arbeitsbedingungen gebaut worden und mit praktischen Details Ihren Anforderungen angepasst. So sorgt zum Beispiel die automatische Filterreinigung für unterbrechungsfreies Arbeiten.

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    Staubfrei arbeiten

    Egal, ob beim Schleifen, Fräsen oder Bohren – mit Kärcher Geräten saugen Sie Staub gleich an der Quelle ab. Ihr Werkzeug kann direkt angeschlossen werden und funktioniert sogar mit der integrierten Start/Stopp-Automatik. Das serienmäßige Antistatiksystem sorgt dabei für optimale Sicherheit.

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    Trockensaugen

    Hier haben Staub, Späne und Schmutz keine Chance: Mit bis zu drei starken Turbinen und bis zu 235 mbar Leistung werden jegliche Partikel restlos weggesaugt. Innovative Filtertechnologie sorgt dabei für konstant hohe Saugkraft.

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    Nasssaugen

    Mit dem Eco-Filtersystem ist ein Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel und ohne Unterbrechung möglich. Weiterer Vorteil: Ein bequemer Zugang zum Hauptfilter macht die Wartung schnell und einfach.

    Unsere Produkte für losen Schmutz

    Bei grobem Volumen wenig Aufwand.

    Ob innen oder außen – für die optimale Reinigung von Baustelle, Betriebsgelände oder Lagerhalle empfehlen sich leis­tungsfähige Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen. Egal, ob für die Bau-Endreinigung oder das schnelle Aufkehren ­zwischendurch. Von kompakten Geräten für den handgeführten Betrieb bis zu großvolumigen Aufsitzmaschinen, Kärcher bietet Ihnen alles für die leichte, ergonomische und effiziente Bodenreinigung. Dank einfacher Bedienung und wartungsarmer Technik sind die Geräte schnell einsatzbereit und große Schmutzberge werden komfortabel beseitigt. Das Beste daran: Für so viel Leistung müssen Sie nur eins tun – den Startknopf drücken.

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    Wirtschaftlicher Einsatz

    Entscheiden Sie wirtschaftlich – schauen Sie, ab wann sich der Einsatz rechnet. Flächengröße, Volumen und Reinigungs­frequenz geben den Ausschlag. Wir ermitteln mit Ihnen gerne die bestmöglichen Optionen.

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    Außen

    Mit komfortabler Bedienung, langen Arbeitsintervallen und hoher Leistung machen Kärcher Geräte das Kehren im Außeneinsatz wirtschaftlicher. Der werkzeuglose Austausch von Filter und Kehrwalzen macht sie zudem besonders wartungsfreundlich.

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    Innen

    Für mehr Effizienz in Ihren Lagerhallen oder bei der Zwischen-reinigung auf der Baustelle: Kärcher Kehrmaschinen erzielen dank guter Wendigkeit, leichter Handhabung und einstellbarer Hauptkehrwalze stets beste Ergebnisse.

    Unsere Produkte für grobvolumigen Schmutz

    Bei speziellem Schmutz hilft extreme Leistung.

    Hier ist Widerstand zwecklos: Für die härtesten Jobs bietet Kärcher die besten Geräte. Hartnäckigste Verschmutzungen können Sie zum Beispiel mit Höchstdruckgeräten und bis zu 2500 bar Druck spielend leicht entfernen. Mit dieser Leis­tung lässt sich selbst Beton aufrauen und Stahlarmierungen freilegen. Aber auch gesundheitsgefährdende oder explosive Stäube haben keine Chance bei Kärcher Sicherheitssaugern. Selbst empfindliche Oberflächen lassen sich mit fortschrittlichen Trockeneisstrahlgeräten schonend, aber äußert effektiv säubern. Sie merken: Egal, ob Sie extreme Sicherheit, ­extremen Druck oder extreme Sensibilität benötigen – mit Kärcher Geräten sind Sie extrem gut gerüstet.

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    Betonsanierung einfach gemacht

    Die wirtschaftliche und einfache Methode der Untergrundvorbereitung. Ob Aufrauen neuen Betons, das Entfernen jeglicher Altbeschichtungen oder das Lösen dicker Bitumenschichten. Mit Kaltwasser-Höchstdruckgeräten und je nach Modell bis zu 2500 bar Druck ist der Job schnell erledigt.

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    Hartnäckiges leicht entfernen

    Mit Trockeneisstrahlgeräten lassen sich nicht nur Maschinen be­­hutsam von Öl, Fett und Harz befreien, sondern auch Farb­par­tikel bei der Fassadenreinigung schnell und effektiv entfernen. Das alles funktioniert, ohne die Bausubstanz anzugreifen, ohne zusätzliche Reinigungsmittel und ohne Abwasserrückstände.

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    Gefährlicher Staub

    Mit Risikostoffen sicher umgehen: Asbest, Kohle, Nickel, Teer und Schimmel schaden der Gesundheit. Kärcher Sicherheitssaugsysteme sind für die Entsorgung solcher Gefahrenstoffe ideal und erfüllen alle Anforderungen, die im Handwerk an die Sicherheit gestellt werden.

    Unsere Produkte für speziellen Schmutz - Bausanierung

    Unsere Produkte für speziellen Schmutz - Gefahrenstoffe

    Unsere Produkte für speziellen Schmutz - Beschichtung

    Informationsmaterial

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