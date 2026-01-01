Ganz locker haftenden Schmutz entfernen.
Wenn Schmutz festsitzt, hilft ordentlich Druck. Mit Kärcher Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreinigern beseitigen Sie selbst die hartnäckigsten Schichten und jeglichen Dreck – wie Staub, Farben oder sogar Beton. Mit bis zu 350 bar reinigen Sie Fassaden, Böden und Maschinen schnell und effektiv. Alles besonders komfortabel und teilweise ganz ohne Reinigungsmittel. Unterschiedliche Düsenaufsätze sorgen dabei für flexible Anwendung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten – gepaart mit extremer Langlebigkeit und Robustheit macht das die Geräte von Kärcher zu einer Investition, die sich jahrelang auszahlt.