Damit Schmutz nicht auch zu einer Baustelle wird. Robust, langlebig und effektiv – darauf können Sie sich bei innovativen Kärcher Reinigungsgeräten verlassen. Denn bei den vielfältigen Verschmutzungen in der Bauindustrie und beim Handwerk sind zuverlässige und wirkungsvolle Geräte unersetzlich. Ob für die Fahrzeug-, Maschinen-, Fassaden- oder Bodenreinigung: Mit den wirtschaftlichen Kärcher Lösungen sind Sie bestens gerüstet. Einfach in der Bedienung, stark in der Leistung und für die härtesten Einsätze konstruiert. Mit den durchdachten Kärcher Technologien erledigen Sie Reinigungsaufgaben schneller und einfacher. Denn wer täglich schwer arbeitet, muss es bei der Reinigung leicht haben.