Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Hochdruckreiniger HD 9/20-4 M Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow accents, and black wheels, featuring a long spray wand.

    Hochdruckreiniger

    HD 9/20-4 M Plus

    Artikelnummer: 1.524-926.0