Hochdruckreiniger HDS 1000 Be | Kärcher

Leistungsstarker, beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be für harte Dauereinsätze überall dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Der robuste Honda-Benzinmotor mit komfortablem E-Start und automatischer Drehzahlabsenkung bei Arbeitspausen sorgt für maximale Unabhängigkeit, und der stabile Rahmen, der die Komponenten schützt, ist für die Kran- oder Gabelstaplerverladung ausgelegt. Alle Komponenten bestehen durchweg aus hochwertigen Materialien. Die Hochdruckpumpe ist beispielsweise mit einem Messing-Zylinderkopf, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben versehen. Neue wegweisende Entwicklungen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse sind serienmäßig dabei. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Die integrierte Druck- und Wassermengenregulierung per Servo Control direkt an der Hochdruckpistole ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Reinigungsaufgaben.

Herausragender Bedienkomfort Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung. Die ergonomische Handspritzpistole reduziert die Halte- und Abzugskräfte. Maximale Leistungsfähigkeit Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung. Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen. Zwei integrierte Diesel- und Benzintanks ermöglichen lange Laufzeiten. Leistungsstarker Benzinmotor Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V. Elektrostart zum einfachen Einschalten ohne Kraftaufwand. Anwenderfreundliche Bedienung Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie. Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.