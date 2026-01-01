Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Trockeneisstrahlgerät IB 7/40 Adv | Kärcher

    Kärcher IB 7/40 professional dry ice blaster with wheels and hose attachment.

    Trockeneisstrahlgerät

    IB 7/40 Adv

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.574-002.0

    • Bedienung an der Pistole
    • Öl- und Wasserabscheider
    • Für Hausdruckluftnetze
    Angebot anfordern