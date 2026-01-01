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    Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 | Kärcher

    Kärcher professional steam cleaner with wheels, control panel, and hose attachment.

    Trockeneisstrahlgerät

    IB 15/120

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.574-104.0

    • Robust und zuverlässig
    • Öl- und Wasserabscheider
    • Für intensivste Einsätze
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