Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 | Kärcher

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Trockeneisstrahlgerät
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.574-104.0
Anschlussleistung (kW)
0.6
Druckluftanschluss
Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen
Edelstahl (1.4301)
Kabellänge (m)
7
Luftdruck (bar / MPa)
2 - 16 / 0.2 - 1.6
Luftqualität
Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min)
2 - 12
Schalldruckpegel (dB(A))
125
Trockeneiskapazität (kg)
40
Trockeneispellets (Durchmesser) (mm)
3
Trockeneisverbrauch (kg/h)
30 - 120
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Frequenz (Hz)
50 - 60
Spannung (V)
220 - 240
Gewicht ohne Zubehör (kg)
91
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
101.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1000 x 800 x 1300
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete