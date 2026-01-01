Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Höchstdruckreiniger HD 13/35 Ge Cage | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, wheels, and visible engine components, including a red cap and pressure gauge.

    Höchstdruckreiniger

    HD 13/35 Ge Cage

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.367-505.0

    • Benzinmotor mit Elektrostart
    • Automatische Drehzahlabsenkung
    Angebot anfordern