Höchstdruckreiniger HD 13/35-4 Cage | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Höchstdruckreiniger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.367-154.0
Arbeitsdruck (bar / MPa)
100 - max. 350 / 10 - max. 35
Fördermenge (l/h)
500 - 1300
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Kraftstoff
Elektrisch
Motorleistung (kW)
15
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Pumpentyp
Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
Gewicht ohne Zubehör (kg)
160
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
195
Abmessungen (L × B × H) (mm)
930 x 800 x 920
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch