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    Höchstdruckreiniger HD 9/50-4 Cage | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a robust frame and visible motor components.

    Höchstdruckreiniger

    HD 9/50-4 Cage

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.367-156.0

    • 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
    • Wassermangelsicherung (optional)
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