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    Hochdruckreiniger HDS 1000 De | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, control panel, and attached spray gun, set on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 1000 De

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.811-943.0

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