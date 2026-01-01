Hochdruckreiniger HDS 1000 De | Kärcher

Dank seiner üppigen Ausstattung, dem leistungsstarken Dieselmotor von Yanmar und dem stabilen Rohrrahmen überzeugt unser beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 De auch dort, wo andere Geräte kapitulieren müssen. Hochwertige Komponenten – so ist die Hochdruckpumpe mit einem Zylinderkopf aus Messing, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben ausgestattet – sichern außergewöhnlich hohe Standzeiten auch bei härtestem Dauereinsatz. Unsere neue EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, während mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand geht: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Die umfassende Sicherheitsausstattung mit Schwimmerbehälter mit integriertem Verkalkungsschutz (DGT), der eine Trennung vom Trinkwassernetz sichert, diversen Sicherheitsventilen, Öl-, Wasser- und Brennstoffmangelsicherung, garantieren jederzeit die Verfügbarkeit des Geräts. Ein robuster Rahmen schützt die Komponenten und erleichtert den Transport.

Herausragender Bedienkomfort Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung. Die ergonomische Handspritzpistole reduziert die Halte- und Abzugskräfte. Maximale Leistungsfähigkeit Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung. Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen. Zwei integrierte Diesel- und Benzintanks ermöglichen lange Laufzeiten. Sparsamer, dieselbetriebener Verbrennungsmotor Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V. Elektrostart zum einfachen Einschalten ohne Kraftaufwand. Anwenderfreundliche Bedienung Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie. Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.