Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact² Tc | Kärcher

Kärcher präsentiert Tact² – die Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.

Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben. Alles im Griff Bequem zu zweit tragen und den Behälter entleeren. Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten. Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter). Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.