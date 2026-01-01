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    Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact² Tc | Kärcher

    Kärcher professional vacuum cleaner with a grey body, black handle, and yellow accents, equipped with a long hose and floor nozzle.

    Nass-/Trockensauger

    NT 65/2 Tact² Tc

    Artikelnummer: 1.667-287.0

    • 65-l-Behälter, 2 Turbinen, Antistatiksystem, Kippfahrgestell, Ablassschlauch
    • Automatische Filterabreinigung Tact² für das Saugen sehr großer Feinstaubmengen
    • Zubehör elektrisch leitend, Bodendüse Adv 360 mm, Flachfaltenfilter Wet & Dry