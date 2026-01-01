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    Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey frame, wheels, and attached spray gun.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 10/16-4 Cage Ex

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.353-904.0

    • Explosionsschutz EX II 2 G Ex h IIB T3 Gb
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