Höchstdruckreiniger HD 9/50 Ge Cage | Kärcher

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Höchstdruckreiniger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.367-506.0
Arbeitsdruck (bar / MPa)
150 - max. 500 / 15 - max. 50
Fördermenge (l/h)
500 - 900
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Kraftstoff
Benzin
Motorenhersteller
Honda
Motortyp
GX 690
Motorleistung (kW)
16
Pumpentyp
Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
Gewicht ohne Zubehör (kg)
122
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
150
Abmessungen (L × B × H) (mm)
930 x 800 x 920
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen