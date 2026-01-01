Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Artikelnummer: 1.353-907.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
500 - 2500
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar / MPa)
30 - 150 / 3 - 15
Max. Druck (bar / MPa)
190 / 19
Anschlussleistung (kW)
13
Anschlusskabel (m)
5
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
120
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
129
Abmessungen (L × B × H) (mm)
957 x 686 x 1080
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete