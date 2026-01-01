Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus | Kärcher

Unser mobiler Spezialist für Reinigungsaufgaben unter härtesten Bedingungen wie beispielsweise in der Landwirtschaft oder dem Baugewerbe: HD 25/15-4 Cage Plus. Der drehstrombetriebene, unbeheizte Hochdruckreiniger überzeugt bei besonders wasserintensiven Anwendungen, dank unserer hochqualitativen Kurbelwellenpumpe, mit einer enormen Schwemmleistung von bis zu 2500 Litern pro Stunde. Auch extremste Verschmutzungen, wie sie zum Beispiel in großen Stallungen, auf Großbaustellen im Erdbau und -aushub, oder auch in Steinbrüchen oder in Schotterwerken auftreten, meistert er mit mit einem Arbeitsdruck von kräftigen 150 Bar. Innovationen wie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse unterstützen den Anwender massiv. Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen ermöglichen sie ein 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Pannenfreie Räder sorgen zu guter Letzt dafür, dass das Gerät auch in unwegsamem Gelände leicht zu handhaben und zu bewegen ist.

Cage-Rahmen Robuster, umlaufender Rohrrahmen. Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach. Schutz des Geräts vor Beschädigungen. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Leckagesicherung und Sanftanlauf. Schutz gegen Über- und Unterspannung. Schutz gegen 2-Phasen-Lauf. Ausgelegt für härteste Einsätze Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder. Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen. Langlebig und robust Extra große Kurbelwellen und Pleuelstangen mit robusten Kugellagern. Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.