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    Umfassendes Reinigungskonzepte für Automotive | Kärcher

    Automotive

    Glanzleistungen für Autohäuser, Werkstätten und Tankstellen. Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.

    Ein Mechaniker in einer hellen, sauberen Kfz-Werkstatt neben einem aufgebockten BMW und Reifenstapeln
    IB_trockeneisreinigung_werkstatt

    Autohäuser

    Reinigungslösungen, die in Autohäusern und Werkstätten die Sauberkeit und damit die Grundlage für sicheres Arbeiten sicherstellen.

    Tankstelle

    Tankstellen

    Ausgezeichnete Reinigungslösungen und kundenfreundlicher Service für die moderne Tankstelle – dafür steht Kärcher.