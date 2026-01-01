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    MC 250 e!ectric – elektrische Saugkehrmaschine | Kärcher

    MC 250 e!ectric – STARK. STROM. MASCHINE.

    Mit der MC 250 e!ectric können Straßen so leise und effizient saubergehalten werden wie noch nie. Ohne lokale CO2-Emissionen. Dafür mit viel Ausdauer, überlegener Reinigungsleistung und einem Höchstmaß an Komfort.

    Vollelektrische Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric

    POWER. AUSDAUER. RUHE.

    DIE NEUE E-FFIZIENZ.

    Überlegene Kehrleistung, null Motoremissionen, flüsterleiser Kehrbetrieb: Der effiziente Elektroantrieb der MC 250 e!ectric läutet eine neue Ära bei der nachhaltigen Innenstadtreinigung ein.

    Eine komplette Schicht unter Strom: Mit ihrer großen Reichweite räumt die neue MC 250 e!ectric nicht nur Schmutz aus dem Weg, sondern auch jegliche Zweifel.

    Drehmomentstarker Elektroantriebsmotor und effiziente E-Motoren für Hydraulik und Gebläse, 78-kWh-Hochleistungsbatterie, effizienzoptimiertes Gesamtsystem. Die Eckdaten der MC 250 e!ectric überzeugen auf dem Papier – und erst recht auf der Straße. Während langer Arbeitstage läuft sie leise, ausdauernd und emissionsfrei zur Höchstform auf. Bis zu 10 Stunden lang. Mit bis zu 60 km/h ist sie immer schnell am nächsten Einsatzort. Und nach Feierabend dank 22 kW Ladeleistung schnell wieder einsatzbereit.

    effizienter Elektroantrieb der Kärcher MC 250 e!ectric

    Schnell geladen

    Der On-Board-Charger unterstützt Ladeleistungen von bis zu 22 kW und kann mit gängigen Typ-2-Steckern an Wallboxen und Ladesäulen angeschlossen werden. Das Fahrzeug lässt sich so in circa 4 Stunden vollständig aufladen.

    Psst! Hier wird gekehrt

    Kein ungewolltes Aufwecken mehr: Die MC 250 e!ectric reinigt die Straßen so leise, dass das Kehren bei Nacht und am frühen Morgen sowie in lärmempfindlichen Bereichen wie Schulen oder Krankenhäusern möglich ist.

    Bringt Sie weiter: Rekuperation

    Die MC 250 e!ectric kann einen Teil der zum Fahren aufgewendeten Energie durch Rekuperation zurückgewinnen. Insbesondere bei vorausschauender Fahrweise lässt sich so die Reichweite deutlich erhöhen. Der Grad der Rekuperation lässt sich in mehreren Stufen einstellen.

    FÄHRT IMMER RICHTIG.

    Top beim Kehren, top zu fahren: Dank überlegener Reinigungsleistung und hoher Transportgeschwindigkeit ermöglicht die MC 250 e!ectric einen produktiven Arbeitstag.

    Mit der MC 250 e!ectric fahren Sie immer gut – ob beim Arbeitseinsatz oder auf dem Weg dahin. Verantwortlich dafür sind hochwertige Antriebs- und Fahrwerkskomponenten. Zum Beispiel eine Federung, die in allen Anwendungsbereichen für hohen Fahrkomfort sorgt und jederzeit ein sicheres Fahrgefühl vermittelt. Oder eine Allradlenkung, die Wenden auf engstem Raum zum Kinderspiel macht. Dazu kommt eine Fahrdynamik, die an PKWs erinnert: agil, wendig und einfach souverän.

    Mit der Kärcher MC 250 e!ectric fahren Sie immer gut

    GRÖSSER IST BESSER.

    Was für ein Fassungsvermögen: Der riesige Kehrgutbehälter ist ein weiteres Highlight der MC 250 e!ectric

     

    Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse

    2,5 Kubikmeter Volumen: Der Edelstahl Kehrgutbehälter der MC 250 e!ectric ermöglicht Ihnen die Verlängerung der Einsatzzeit bis zur Entladung und eine höhere Auslastung. Und das bei einer Maschinenbreite von nur 1,30 Metern und weniger als 2 Meter Höhe – reife Leistung.

    Höchst einfach: Entleerung

    Durch die Entleerhöhe von 1600 Millimetern können Sie den Kehrgutbehälter bequem und zeitsparend direkt in Standardcontainer, auf Anhänger oder Pritschen entleeren. Teamwork in der Innenstadt statt Fahrt zum Bauhof – perfekt mit der MC 250 e!ectric.

    Platz für Fass und Streuer

    Praktisch und durchdacht: Der Kehrgutbehälter ist mithilfe von Stativen absetzbar. So können bei Bedarf andere Anbaugeräte montiert werden, beispielsweise ein Wasserfass für Schwemmaufgaben oder ein Streuer für den Winterdienst.

    Edelstahl Kehrgutbehälter der Kärcher MC 250 e!ectric

    GUTE AUSSICHT.

    Komfort, Platz und Ergonomie sind die Zutaten für sicheres und entspanntes Arbeiten. Die MC 250 e!ectric bietet reichlich davon.

     

    Ihr neuer Arbeitsplatz:

    • Großzügige 2-Personen-Komfortkabine
    • Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung
    • Rückenschonendes Arbeiten, AGR-zertifiziert
    • Perfekte Rundumsicht
    • Integrierte Heizung und automatische Klimaanlage
    • Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern
    • Selbsterklärendes Bedienkonzept mit Zentraldisplay und ergonomisch gestaltetem Bedienfeld
    • ROPS-zertifizierte Kabine
    Großzügige 2-Personen-Komfortkabine

    SO GEHT SAUBER, SAUBER.

    Kärcher MC 250 electric 2 Besen

    2-Besen-System

    Das geschobene 2-Besen-System verfügt über eine Besen-Einzelsteuerung für die individuelle, unabhängige Steuerung der Besenarme. Die einzigartige Parallelogrammführung sorgt für eine dauerhafte ideale Ausrichtung des Kehrspiegels und somit für ein perfektes Reinigungsergebnis.

    Highlights und Spezifikationen:

    • Kehrbreite bis zu 2625 mm
    • Maximale Besenreichweite
    • Wasserbedüsung reduziert das Aufwirbeln von Staub
    • Separat angesteuerte Besenentlastung und -drehzahl
    • Neigungsverstellung zur Anpassung des rechten oder linken Seitenbesens (Option)
    • Maximaler Anfahrschutz

     

    MC 250 E!ECTRIC mit 3-Besen-System

    3-Besen-System

    Das 3-Besen-System erlaubt flexibles Arbeiten mit einer Kehrbreite von bis zu 2710 Millimetern – so reinigen Sie beispielsweise Radwege auf voller Breite komplett in einem Zug. Seine Stärke spielt das für die Innenstadt optimierte System insbesondere beim Auskehren von Nischen und beim Arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen aus. Durch Montage eines Wildkrautbesens am 3. Besenarm lässt sich auch Wildkraut am Straßenrand effektiv beseitigen.

    Highlights und Spezifikationen:

    • Kehrbreite bis zu 2710 mm
    • Arbeiten auf 2 Ebenen
    • Großflächiges Arbeiten dank Querverschub
    • Abstand Bürste zu Maschine immer gleich
    • Änderung der Kehrrichtung von der Kabine aus
    • Kehrspiegel kann einfach eingestellt werden
    • Wildkrautbesen

    DEM SCHMUTZ KEINE CHANCE.

    Die Kärcher MC 250 e!ectric hat serienmäßig ein Wasserumlaufsystem

    Wasser und Zeit sparen

    Die MC 250 e!ectric hat serienmäßig ein Wasserumlaufsystem mit separatem Schmutzwassertank. Durch den sehr geringen Frischwasserverbrauch sind verlängerte Arbeitszyklen möglich. Und Sie sparen zusätzlich Zeit durch weniger Tankfahrten.

    CFD-Strömungssimulationen

    Das Saugsystem nimmt, was kommt

    Selbst Glasflaschen packt sie mühelos: Für das mithilfe aufwendiger CFD-Strömungssimulationen entwickelte Saugsystem ist auch gröbster Schmutz kein Problem. Von Feinstaub und Sand ganz zu schweigen. Rechnen Sie mit besten Reinigungsergebnissen bei niedrigem Energieverbrauch und Geräuschpegel. Nach EUnited zertifiziert, erreicht die MC 250 e!ectric die Bestbewertung mit 4 Sternen in der Kategorie Feinstaub im Kehrbetrieb.

    Kärcher MC 250 Ladevorgang
    Kärcher MC 250 e!ectric 2-Besen-System
    Kärcher MC 250 E!ECTRIC mit 3-Besen-System

    Video

    Technische Daten

    Technische Highlights

    Elektrischer Fahrantrieb mit optionaler DifferenzialsperreDauerleistung 65 kW / Peak 90 kW78-kWh-BatteriekapazitätHydropneumatische FederungZuschaltbare Allradlenkung

    Antrieb / Motor

    Hocheffizienter asynchroner Elektromotor

    Fahrgeschwindigkeit in km/h

    60

    Steigfähigkeit in Prozent

    bis 30

    Wendekreis in mm

    6600 dwa (außen)2060 dwi (innen)

    Abmessungen (L × B × H) in mm

    4248 × 1300 × 1995 (Trägerfahrzeug)4491 × 1300 × 1995 (2-Besen-System)

    Zulässiges Gesamtgewicht in kg

    6000

    Leergewicht in kg

    2930 (Trägerfahrzeug)4060 (2-Besen-System)4230 (3-Besen-System)

    Behältervolumen in l

    2500

    Frischwassertank in l

    265

    Maximale Kehrbreite in mm

    2625 (2-Besen-System)2710 (3-Besen-System)

    Vereinbaren Sie jetzt Ihren Produktvorführtermin

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    Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf oder buchen Sie einfach einen Vorführtermin. Unser Kommunal-Team kontaktiert Sie umgehend.

    Dieses Foto zeigt den Director für Municipal Sales von Kärcher Österreich

    Martin Trimmel


    martin.trimmel@karcher.com


    +43 664 857 1051


    Zuständige Region: National

    Profilbild Matthias Koller

    Matthias Koller


    matthias.koller@karcher.com


    +43 676 888 168 216


    Zuständige Region: Norden

    Profilbild von Lars Reindl

    Lars Reindl


    lars.reindl1@karcher.com


    +43 676 563 93 64


    Zuständige Region: Süden + Westen