Überlegene Kehrleistung, null Motoremissionen, flüsterleiser Kehrbetrieb: Der effiziente Elektroantrieb der MC 250 e!ectric läutet eine neue Ära bei der nachhaltigen Innenstadtreinigung ein.

Eine komplette Schicht unter Strom: Mit ihrer großen Reichweite räumt die neue MC 250 e!ectric nicht nur Schmutz aus dem Weg, sondern auch jegliche Zweifel.

Drehmomentstarker Elektroantriebsmotor und effiziente E-Motoren für Hydraulik und Gebläse, 78-kWh-Hochleistungsbatterie, effizienzoptimiertes Gesamtsystem. Die Eckdaten der MC 250 e!ectric überzeugen auf dem Papier – und erst recht auf der Straße. Während langer Arbeitstage läuft sie leise, ausdauernd und emissionsfrei zur Höchstform auf. Bis zu 10 Stunden lang. Mit bis zu 60 km/h ist sie immer schnell am nächsten Einsatzort. Und nach Feierabend dank 22 kW Ladeleistung schnell wieder einsatzbereit.