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Mit der MC 250 e!ectric können Straßen so leise und effizient saubergehalten werden wie noch nie. Ohne lokale CO2-Emissionen. Dafür mit viel Ausdauer, überlegener Reinigungsleistung und einem Höchstmaß an Komfort.
Überlegene Kehrleistung, null Motoremissionen, flüsterleiser Kehrbetrieb: Der effiziente Elektroantrieb der MC 250 e!ectric läutet eine neue Ära bei der nachhaltigen Innenstadtreinigung ein.
Eine komplette Schicht unter Strom: Mit ihrer großen Reichweite räumt die neue MC 250 e!ectric nicht nur Schmutz aus dem Weg, sondern auch jegliche Zweifel.
Drehmomentstarker Elektroantriebsmotor und effiziente E-Motoren für Hydraulik und Gebläse, 78-kWh-Hochleistungsbatterie, effizienzoptimiertes Gesamtsystem. Die Eckdaten der MC 250 e!ectric überzeugen auf dem Papier – und erst recht auf der Straße. Während langer Arbeitstage läuft sie leise, ausdauernd und emissionsfrei zur Höchstform auf. Bis zu 10 Stunden lang. Mit bis zu 60 km/h ist sie immer schnell am nächsten Einsatzort. Und nach Feierabend dank 22 kW Ladeleistung schnell wieder einsatzbereit.
Der On-Board-Charger unterstützt Ladeleistungen von bis zu 22 kW und kann mit gängigen Typ-2-Steckern an Wallboxen und Ladesäulen angeschlossen werden. Das Fahrzeug lässt sich so in circa 4 Stunden vollständig aufladen.
Kein ungewolltes Aufwecken mehr: Die MC 250 e!ectric reinigt die Straßen so leise, dass das Kehren bei Nacht und am frühen Morgen sowie in lärmempfindlichen Bereichen wie Schulen oder Krankenhäusern möglich ist.
Die MC 250 e!ectric kann einen Teil der zum Fahren aufgewendeten Energie durch Rekuperation zurückgewinnen. Insbesondere bei vorausschauender Fahrweise lässt sich so die Reichweite deutlich erhöhen. Der Grad der Rekuperation lässt sich in mehreren Stufen einstellen.
Mit der MC 250 e!ectric fahren Sie immer gut – ob beim Arbeitseinsatz oder auf dem Weg dahin. Verantwortlich dafür sind hochwertige Antriebs- und Fahrwerkskomponenten. Zum Beispiel eine Federung, die in allen Anwendungsbereichen für hohen Fahrkomfort sorgt und jederzeit ein sicheres Fahrgefühl vermittelt. Oder eine Allradlenkung, die Wenden auf engstem Raum zum Kinderspiel macht. Dazu kommt eine Fahrdynamik, die an PKWs erinnert: agil, wendig und einfach souverän.
2,5 Kubikmeter Volumen: Der Edelstahl Kehrgutbehälter der MC 250 e!ectric ermöglicht Ihnen die Verlängerung der Einsatzzeit bis zur Entladung und eine höhere Auslastung. Und das bei einer Maschinenbreite von nur 1,30 Metern und weniger als 2 Meter Höhe – reife Leistung.
Durch die Entleerhöhe von 1600 Millimetern können Sie den Kehrgutbehälter bequem und zeitsparend direkt in Standardcontainer, auf Anhänger oder Pritschen entleeren. Teamwork in der Innenstadt statt Fahrt zum Bauhof – perfekt mit der MC 250 e!ectric.
Praktisch und durchdacht: Der Kehrgutbehälter ist mithilfe von Stativen absetzbar. So können bei Bedarf andere Anbaugeräte montiert werden, beispielsweise ein Wasserfass für Schwemmaufgaben oder ein Streuer für den Winterdienst.
Ihr neuer Arbeitsplatz:
Das geschobene 2-Besen-System verfügt über eine Besen-Einzelsteuerung für die individuelle, unabhängige Steuerung der Besenarme. Die einzigartige Parallelogrammführung sorgt für eine dauerhafte ideale Ausrichtung des Kehrspiegels und somit für ein perfektes Reinigungsergebnis.
Highlights und Spezifikationen:
Das 3-Besen-System erlaubt flexibles Arbeiten mit einer Kehrbreite von bis zu 2710 Millimetern – so reinigen Sie beispielsweise Radwege auf voller Breite komplett in einem Zug. Seine Stärke spielt das für die Innenstadt optimierte System insbesondere beim Auskehren von Nischen und beim Arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen aus. Durch Montage eines Wildkrautbesens am 3. Besenarm lässt sich auch Wildkraut am Straßenrand effektiv beseitigen.
Highlights und Spezifikationen:
Die MC 250 e!ectric hat serienmäßig ein Wasserumlaufsystem mit separatem Schmutzwassertank. Durch den sehr geringen Frischwasserverbrauch sind verlängerte Arbeitszyklen möglich. Und Sie sparen zusätzlich Zeit durch weniger Tankfahrten.
Selbst Glasflaschen packt sie mühelos: Für das mithilfe aufwendiger CFD-Strömungssimulationen entwickelte Saugsystem ist auch gröbster Schmutz kein Problem. Von Feinstaub und Sand ganz zu schweigen. Rechnen Sie mit besten Reinigungsergebnissen bei niedrigem Energieverbrauch und Geräuschpegel. Nach EUnited zertifiziert, erreicht die MC 250 e!ectric die Bestbewertung mit 4 Sternen in der Kategorie Feinstaub im Kehrbetrieb.
Technische Highlights
Elektrischer Fahrantrieb mit optionaler DifferenzialsperreDauerleistung 65 kW / Peak 90 kW78-kWh-BatteriekapazitätHydropneumatische FederungZuschaltbare Allradlenkung
Antrieb / Motor
Hocheffizienter asynchroner Elektromotor
Fahrgeschwindigkeit in km/h
60
Steigfähigkeit in Prozent
bis 30
Wendekreis in mm
6600 dwa (außen)2060 dwi (innen)
Abmessungen (L × B × H) in mm
4248 × 1300 × 1995 (Trägerfahrzeug)4491 × 1300 × 1995 (2-Besen-System)
Zulässiges Gesamtgewicht in kg
6000
Leergewicht in kg
2930 (Trägerfahrzeug)4060 (2-Besen-System)4230 (3-Besen-System)
Behältervolumen in l
2500
Frischwassertank in l
265
Maximale Kehrbreite in mm
2625 (2-Besen-System)2710 (3-Besen-System)
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