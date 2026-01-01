Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S | Kärcher

Als eines der leistungsstärksten Geräte der Superklasse von Kärcher überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S mit besten Reinigungsergebnissen unter härtesten Einsatzbedingungen. Hochwertige Komponenten wie der langsam laufende, 4-polige, wassergekühlte Elektromotor sowie die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben stehen für ein Maximum an Qualität, während die sparsame eco!efficiency-Stufe höchste Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Sehr einfach zu bedienen und zu warten, ergonomisch konstruiert und komfortabel zu transportieren punktet der HDS 13/20-4 S dabei auch mit hoher Anwenderfreundlichkeit. Nicht zuletzt unterstrichen wird dies durch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie. Die optimierte Brennertechnik, 2 Reinigungsmitteltanks, umfangreiche Sicherheitstechnik, zeitsparende EASY!Lock-Schnellverschlüsse sowie durchdachte Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung runden das üppige Ausstattungspaket des Geräts ab.

Hohe Wirtschaftlichkeit In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert. Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Reinigungsmitteldosierung Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2. Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.