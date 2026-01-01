Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, large wheels, and attached hose, positioned on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 13/18-4 S Plus

    Artikelnummer: 1.286-961.0

    • Platzsparendes Uprightdesign
    • Ausgezeichnete Schwemmwirkung
    • LED-Betriebszustandsanzeige