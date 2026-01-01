Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Bp Pack | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.186-130.0
Antriebsart
Elektrisch
Fahrantrieb
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / kW)
48 / 10
Max. Flächenleistung (m²/h)
12000
Arbeitsbreite (mm)
1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1800
Batteriekapazität (Ah)
700
Batteriespannung (V)
48
Batterielaufzeit (h)
2.5
Kehrgutbehälter (l)
500
Steigfähigkeit (%)
12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
8
Filterfläche (m²)
7
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
2690
Gewicht, betriebsbereit (kg)
2690
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2439 x 1720 x 2197
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete