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    Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Bp Pack | Kärcher

    Grey and black Kärcher ride-on sweeping machine with a front-mounted brush, driver's seat, and amber warning light, presented on a white background.

    Kehrsaugmaschine

    KM 150/500 R Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.186-130.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 700-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1500 mm Arbeitsbreite, 12.000 m²/h Flächenleistung, 500 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
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