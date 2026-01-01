Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R LPG | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, seat, and rotating brush, featuring a grey and black design with an amber warning light.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R LPG

    Artikelnummer: 1.186-146.0