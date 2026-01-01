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    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R Bp Pack | Kärcher

    Grey and black Kärcher ride-on sweeping machine with a front-mounted brush, driver's seat, and amber warning light, presented on a white background.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R Bp Pack

    Artikelnummer: 1.186-129.0