Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C | Kärcher

Der leistungsstärkste 3-phasige Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: Der HDS 8/18-4 C mit eco!efficiency- sowie Dampfstufe überzeugt mit Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Sein kraftvoller 4-poliger Motor ist wassergekühlt. Eine robuste Axialpumpe mit 3 Keramikkolben baut großen Druck auf. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler zum einfachen Anpassen von Druck und Wasserdurchfluss, patentierter Düsentechnologie sowie EASY!Lock-Schnellverschlüssen macht die Arbeit ergonomisch. Das Softdämpfungssystem SDS mindert Schwingungen. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden. Der wartungsfreundliche HDS 8/18-4 C ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik. Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Hohe Wirtschaftlichkeit eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen. Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Zuverlässigkeit Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch. Integrierte Düsenaufbewahrung. Integrierte Lanzenhalterung für Transport. Reinigungsmitteldosierung Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Große Tanköffnung mit Einfüllschütte. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für einfaches Kippen beim Überwinden von Absätzen. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.