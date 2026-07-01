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    Nass-/Trockensauger NT 70/3 | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black top, and attached hose.

    Nass-/Trockensauger

    NT 70/3

    Artikelnummer: 1.667-270.0

    • 70-l-Behälter, 3 Turbinen, Schubbügel, Ablassschlauch, Kabel-/Zubehöraufnahme
    • 3 Turbinen: starke Saugleistung, robuster Bumper, große Räder
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter