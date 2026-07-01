Nass-/Trockensauger NT 70/3 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.667-270.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Behälterinhalt (l)
70
Behältermaterial
Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)
3600
Standardnennweite ( )
40
Kabellänge (m)
10
Schalldruckpegel (dB(A))
83
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
27.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
720 x 510 x 975
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen