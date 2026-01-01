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    Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Adv | Kärcher

    Kärcher walk-behind floor sweeper with a grey body, black wheels, and a large brush on the front left side.

    Kehrmaschine

    KM 70/30 C Bp Pack Adv

    Artikelnummer: 1.517-213.0