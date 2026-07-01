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    Scheuersaugmaschine B 90 R Classic Bp Pack | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, grey body, visible brushes and wheels, designed for professional cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    B 90 R Classic Bp Pack

    Artikelnummer: 1.161-307.0