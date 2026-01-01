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    Hochdruckreiniger HDS 9/18-4 M | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner, grey and black, with wheels and handle, side view.

    Hochdruckreiniger

    HDS 9/18-4 M

    Artikelnummer: 1.077-911.0