Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.186-124.0
Antriebsart
Diesel
Fahrantrieb
4-Takt-Motor
Motorenhersteller
Yanmar
Antrieb – Leistung (kW)
18.6
Max. Flächenleistung (m²/h)
18000
Arbeitsbreite (mm)
1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1800
Kehrgutbehälter (l)
500
Steigfähigkeit (%)
18
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
12
Filterfläche (m²)
7
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
1440
Gewicht, betriebsbereit (kg)
1440
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2442 x 1570 x 1640
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete