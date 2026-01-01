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    Effiziente Behälterreinigung | Kärcher

    Tankreinigung – Siloreinigung – Containerreinigung

    Als Marktführer im Bereich professioneller Reinigungssysteme bieten wir für jeden Zweck eine maßgeschneiderte Lösung zur Behälterinnenreinigung. Von Beratung und Planung über Bau und Übergabe bis zur Wartung der Anlagen stehen wir unseren Kunden zur Seite. Dabei überzeugen wir mit innovativen Konzepten und umfangreichem Service. Maßgeschneiderte Lösungen – von modular bis schlüsselfertig.

    Eigenständige Tankinnenreinigung mit Kärcher
    Reinigungsmittel TankPro

    Reinigungsmittel TankPro

    Für eine professionelle Tank- und Behälterreinigung gelten besondere Bestimmungen und Anforderungen. Mit der neuen Kärcher TankPro-Serie, die optimal auf die Gerätetechnik abgestimmt ist, bieten wir eine perfekte Lösung für alle Reinigungsanforderungen. Nichts ist uns zu schwierig – mit diesen TankPro-Produkten bieten wir jedem Kunden eine optimal angepasste, individuelle Bedarfslösung. Alle Produkte sind Hochkonzentrate und daher besonders ergiebig und wirtschaftlich. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Mensch, Maschine und Umwelt bewusst und verzichten, bei höchster Qualität, auf umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe.

    alle Reinigungsmittel der Serie TankPro
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