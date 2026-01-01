Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.186-147.0
Antriebsart
LPG
Fahrantrieb
4-Takt-Motor
Motorenhersteller
Kubota
Antrieb – Leistung (kW)
22
Max. Flächenleistung (m²/h)
18000
Arbeitsbreite (mm)
1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1800
Kehrgutbehälter (l)
500
Steigfähigkeit (%)
18
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
12
Filterfläche (m²)
7
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
1317
Gewicht, betriebsbereit (kg)
1317
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1317
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2540 x 1720 x 1640
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete