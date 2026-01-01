Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG | Kärcher

Die robuste, vollhydraulische und LPG-betriebene Industriekehrmaschine KM 150/500 R LPG für den Innen- und Außenbereich eignet sich für extreme Einsätze z.B. in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie in allen anderen schmutzintensiven Branchen. Dank des Kehrschaufelprinzips werden feines Kehrgut und grober Schmutz zuverlässig aufgenommen. Die Kehrwalze passt sich Bodenunebenheiten automatisch an und das innovative Kehrsystem reduziert den Verschleiß auf ein Minimum. Die Hauptkehrwalze lässt sich im Handumdrehen werkzeuglos wechseln. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter automatisch. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch unter starken Staubbedingungen für saubere Luftverhältnisse. Die Filterabreinigung erfolgt per Knopfdruck über einen höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist bestens zugänglich und lässt sich einfach und werkzeuglos wechseln. Und auch der Motor ist gut erreichbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept bequem per Drehknopf bedienbar. Ein Zyklonvorfilter reinigt die Luft schon bevor sie in den Filter des Motors gelangt und erhöht die Standzeit erheblich.

Leistungsfähiges Filtersystem Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Für staubfreies Kehren. Komfortabler Arbeitsplatz Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen. Alle Anzeigen im Blickfeld. Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimaanlage. Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik. Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung. Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters. Classic-Variante mit Dieselantrieb Einfache Bedienung über Hebel. Großer Taschenfilter mit 10,5 m² Filterfläche. Vollhydraulischer Fahrantrieb. LPG-Betrieb Für Außen- und Inneneinsätze. Geringe CO₂-Emissionen. Einfacher Wechsel der LPG-Flasche. Dual-Abstreifer Höchst effektive Filterabreinigung. Per Knopfdruck bedienbar. Kehrschaufelprinzip Gute Aufnahme von feinem und grobem Kehrgut. Geringe Staubaufwirbelung. Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse. Überzeugende Ausstattung (z.B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung). Auf Wunsch mit 2. und 3. Seitenbesen. Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen Besonders wartungsarm. Kein Verschleiß. Besonders langlebig. Zyklonvorfilter Erhöhte Standzeit des Motorfilters. Verlängerte Wartungsintervalle.