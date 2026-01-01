Kehrsaugmaschine KM 100/100 R G | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.280-105.0
Fahrantrieb
4-Takt-Motor
Antrieb – Leistung (kW)
6.7
Antriebsart
Benzin
Max. Flächenleistung (m²/h)
8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
10400
Arbeitsbreite (mm)
700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1300
Kehrgutbehälter (l)
100
Steigfähigkeit (%)
18
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
8
Filterfläche (m²)
6
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
340
Gewicht, betriebsbereit (kg)
300
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2006 x 1005 x 1343
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete